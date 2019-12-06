السماح للشباب الذين لم يتموا الخدمة العسكرية الإلزامية بتقديم العروض في الخارج

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أصبح بإمكان الفنانين الرجال المشتغلين في مجال الثقافة الشعبية تقديم العروض الفنية في الخارج حتى بلوغهم سن الثلاثين من العمر وهو السن المؤهله لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.وفقا للائحة التعامل مع الأشخاص الملزمين بتنفيذ الخدمة العسكرية الإلزامية والتي تم تعديلها مؤخرا، يستطيع أولئك الذين يخططون لتقديم عروض فنية في الخارج وحتى بعد سن السابعة والعشرين من العمر، الحصول على إذن بالسفر إلى الخارج، إذا أوصى وزير الثقافة والرياضة والسياحة بذلك.وقال "لي يون أوو" المدير في دائرة القوى العاملة العسكرية الكورية في جلسة شرح الأنظمة الجديدة في مجال الثقافة الشعبية والفنون التي نظمتها مؤسسة السياحة الكورية أمس الأربعاء في مركز سيول، إن الفنانين الشعبيين الذين يحصلون على توصيات من وزير الثقافة، يستطيعون الحصول على الإذن بتقديم العروض الفنية في الخارج حتى لو لم تقل أعمارهم عن 27 عاما.وأضاف أن تقديم الفنانين الذين لم يلتزموا بالخدمة العسكرية الإلزامية رغم تجاوز أعمارهم ثمانية وعشرين عاما، عروضا فنية في الخارج كان ممكنا، لكن اللائحة المعدلة تنص بوضوح على هذا الإذن، مما سيساعد شركات الترفيه المحلية على وضع برامج العروض بشكل قابل للتوقعات.وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفئة من الفنانين الرجال ممن تتجاوز أعمارهم 25 عاما يتعين عليهم الحصول على إذن مسبق قصير المدى بالسفر إلى الخارج من قبل رئيس دائرة القوى العاملة العسكرية، بموجب القانون الحالي ذي الصلة.