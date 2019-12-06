عودة 23 ألف عامل كوري شمالي في 47 دولة إلى بلادهم

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عقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا خاصا بالعقوبات على كوريا الشمالية يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإرجاع العمال الكوريين الشماليين المقيمين على أراضيها إلى كوريا الشمالية بحلول نهاية هذا العام، عاد حوالي 23 ألف عامل كوري شمالي حتى الآن إلى الشمال.ووفقا لموقع لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن عبر الإنترنت، تقدمت 47 دولة من الدول الأعضاء بتقارير عن تنفيذ البند الثامن من قرار العقوبات على الشمال رقم 2397 حتى السادس من هذا الشهر.والجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذ في يوم 22 من شهر ديسمبر في عام 2017، ينص على إرجاع الدول الأعضاء جميع العمال والمسؤولين من حاملي الجنسية الكورية الشمالية إلى كوريا الشمالية حتى تاريخ يوم 22 من شهر ديسمبر في عام 2019.وكان على الدول الأعضاء أن تتقدم بتقارير مبدئية عن تنفيذ القرار حتى يوم 22 من شهر مارس الماضي، على أن تتقدم بتقارير نهائية في الغرض حتى يوم 22 من شهر مارس من العام القادم.واعلنت روسيا أن عدد حاملي الجنسية الكورية الشمالية الحاصلين على تأشيرات الدخول للتوظيف قد انخفض بواقع 18 ألفا و533 شخصا لينتقل من 30 ألفا و23 شخصا في نهاية عام 2017 إلى 11 ألفا و490 شخصا في نهاية العام الماضي.من جانبها أفادت قطر بانخفاض عدد الكوريين الشماليين لديها من ألفين و541 عاملا في شهر يناير من عام 2016 إلى 70 عاملا في شهر مارس من عام 2019.كما أعلنت الكويت في تقرير تقدمت به يوم 29 من شهر مارس الماضي إعادة 823 عاملا كوريا شماليا إلى بلادهم وهم أكثر من نصف العمال الوافدين إليها من هذا البلد.أما الصين التي تضم أكبر عدد من العمال الكوريين الشماليين فقد تقدمت بتقريرها يوم 8 من شهر مارس الماضي دون أن تكشف عن محتواه.من ناحية أخرى أبلغ عدد من الدول بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي لا يعمل بها عمال كوريون شماليون بانعدام وجود معلومات تتعلق بالعمالة الكورية الشمالية، فيما قالت اليابان إنها تحظر مبدئيا دخول جميع حاملي الجنسية الكورية الشمالية إلى أراضيها.