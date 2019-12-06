طائرات الاستطلاع الأمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية بشكل يومي

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تحلق الطائرات الاستطلاعية الأمريكية في أجواء شبه الجزيرة الكورية بشكل يومي.ويرى المراقبون في ذلك التحرك إشارة إلى تعزيز القوات المسلحة الأمريكية المراقبة على قواعد الصواريخ متوسطة وطويلة المدى في كوريا الشمالية، مع اقتراب نهاية هذا العام الذي حددته كوريا الشمالية كموعد لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.واستنادا لما قاله موقع تتبع الطيران المدني عبر الإنترنت "أير كرافت سبوت" اليوم الخميس، حلقت طائرة الاستطلاع الخاصة بمراقبة الأراضي التابعة للقوات الجوية الأمريكية " E-8C جوينت ستارس" على ارتفاع 29 ألف قدم فوق شبه الجزيرة الكورية.و تجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرة التي تراقب وتستطلع الأهداف فوق الأرض قد سبق وأن حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية يومي 27 من الشهر الماضي و3 من هذا الشهر، كما أنها قادرة على فرض مراقبة دقيقة على القوى العسكرية وتحركاتها فوق الأرض.وظلت واشنطن تحلق بطائراتها الاستطلاعية المتقدمة فوق شبه الجزيرة الكورية خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب إجراء بيونغ يانغ اختبارا مهما في منطقة "دونغ تشانغ ري".