تخصيص أكثر من تريليون وون لصندوق التعاون بين الكوريتين العام القادم

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زاد حجم صندوق التعاون بين الكوريتين للعام القادم بنسبة 9% بالمقارنة مع هذا العام، لتبلغ قيمته تريليونا و205 مليارات و600 مليون وون.وتم ضمن الميزانية العامة لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، إضافة ميزانية المشروع الرامي إلى نشر نقاط التعاطف داخل البلاد وخارجها، مع "بناء الاقتصاد السلمي" و"عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".وطبقا لبيانات ميزانية الوزارة لعام 2020، تم تخصيص تريليون و205 مليارات و600 مليون وون لصندوق التعاون بين الكوريتين وهي تريليون و209 مليارات وون من تكاليف المشاريع ومليارين و600 مليون ون من تكاليف إدارة الصندوق.وفي تفاصيل أخرى، تم تخصيص 489 مليار وون لمشروع بناء البني التحتية الاقتصادية بما فيها ربط السكك الحديدية والطرق، و113 مليارا و700 مليون وون لمشروع التعاون في التشجير الرامي إلى استعادة البيئة الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية.كما تمت مضاعفة الميزانية الضرورية لتحويل المناطق الحدودية إلى منطقة سلمية، لتصل إلى 26 مليار وون.وفي تفسيرها لهذه الإجراءات، شرحت وزارة التوحيد أن صندوق التعاون بين الكوريتين للعام القادم قد ركز على بناء البني التحتية المستقبلية لشبه الجزيرة الكورية، بهدف تحقيق الاقتصاد السلمي وتوسيع وتثبيت السلام الذي يعيشه المواطنون في الحياة اليومية.