جامعة سيول الوطنية تطلق تحقيقا حول اتهام وزير العدل السابق بالسرقة العلمية

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قالت جامعة سيول الوطنية إنها تدرس مزاعم وقوع وزير العدل السابق "تشو كوك" في سرقات علمية في أطروحتيه للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.ووفقًا لما ذكره النائب "كواك سانغ دو" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي أمس الخميس، فقد فتحت لجنة النزاهة في الجامعة تحقيقًا رسميًّا في الادعاءات المتعلقة بالوزير السابق يوم الأربعاء الماضي بعد تحقيق أولي.وخلال جلسة برلمانية في أغسطس الماضي، ادعى "كواك" أن العديد من العبارات الواردة في أطروحة الدكتوراه لـ "تشو" منقولة بالنص من أوراق بحثية لأساتذة من جامعات أكسفورد وإنديانا.كما تنظر الجامعة أيضًا في أطروحة الماجستير بعد ظهور ادعاءات مماثلة من قبل مجموعة مدنية محلية. وتنظر أيضًا في ورقة أخرى نُشِرت في مجلة قانونية في عام 2011.وادعى النائب "لي إيون جيه" أن "تشو" نشر ترجمة باللغة الإنكليزية لنفس الورقة في مجلة أجنبية في عام 2017، مما يخالف القواعد التي تحظر النشر المكرر.