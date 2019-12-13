المعارضة تتهم رئيس شرطة دايجون بانتهاك قوانين الانتخابات

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وجَّه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي المزيد من الاتهامات ضد رئيس شرطة "دايجون"، بعد أن اتهمه سابقًا بالتدخل في الانتخابات المحلية.وقالت لجنة خاصة من حزب كوريا الحرة أمس الخميس إنها قدمت اتهامًا جنائيًّا إلى مكتب المدعي العام الأعلى ضد "هوانغ أون ها" رئيس شرطة "دايجون" لانتهاكه قانون الانتخابات.وقالت اللجنة إن "هوانغ" قدم مئات من الرسائل أو الدمى إلى مواطني "دايجون" منذ تعيينه في منصبه في ديسمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكِّل تبرعات غير قانونية.وقالت أيضًا إن "هوانغ" انتهك القوانين التي تحظر تدخل المسؤولين الحكوميين في الانتخابات، من خلال عقده لحدث لإطلاق كتاب في وقت مبكر من هذا الشهر، في منطقة يسعى إلى خوض انتخاباتها العامة في العام المقبل.ويدعي الحزب المحافظ أن "هوانغ" بينما كان يشغل سابقًا منصب قائد شرطة أولسان، فقد أمر بإجراء تحقيقات في مزاعم فساد تتعلق بمساعدين رئيسيين لعمدة أولسان آنذاك "كيم جي هيون"، في الفترة التي سبقت انتخابات عمدة المدينة في يونيو 2018.ويشتبه الحزب في أن المكتب الرئاسي كان وراء المخطط المزعوم للمساعدة في انتخاب عمدة أولسان "سونغ تشول هو"، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس "مون جيه إين".