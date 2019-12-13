كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة

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انتقدت كوريا الشمالية بشدة الولايات المتحدة أمس الخميس، بسبب انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، واصفة إياه "بالعمل الاستفزازي" الذي ساعدها في تحديد الطريق الذي ستسلكه في المحادثات النووية المتعثرة.صرح بذلك متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية.ويأتي البيان بعد أن عقدت الولايات المتحدة جلسة لمجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء، وقالت إنها مستعدة لإبداء المرونة في المحادثات النووية، لكنها حذرت النظام من القيام باستفزازات.وقال بيان الخارجية الكورية الشمالية إن عقد الاجتماع "عمل أحمق سيرتد في وجه الولايات المتحدة"، مضيفًا أنه ساعد كوريا الشمالية على اتخاذ قرار واضح بشأن المسار الذي ستتخذه.وقال المتحدث الرسمي إنه "من الطبيعي للغاية" ألا يكون لدى الولايات المتحدة ما تقدمه في المفاوضات رغم حديثها عن الحوار.وأضاف البيان أن كوريا الشمالية ليس لديها ما تخسره، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراء مضاد لأي إجراء تختاره الولايات المتحدة.