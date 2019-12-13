البنتاغون يأمل في امتناع كوريا الشمالية عن الاختبارات الصاروخية والنووية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة تأمل في أن تلتزم كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها للأسلحة النووية والامتناع عن إجراء تجارب نووية وباليستية.أدلى بذلك "وليام بايرن"، نائب مدير الأركان المشتركة" في مؤتمر صحفي عندما سئل عن وجود أي مؤشرات على إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية أو صاروخية قريبًا.ورفض "بايرن" التعليق على السؤال، قائلًا إنه لا يمكنه نشر المعلومات السرية على الملأ.لكنه قال إن كوريا الشمالية التزمت بالتخلي عن الأسلحة النووية ووقف التجارب الصاروخية، وأعرب عن أمل واشنطن في أن تلتزم كوريا الشمالية بكلماتها.وقال إن الأمل ليس استراتيجية وإن الولايات المتحدة تستعد للأسوأ كما قال وزير الدفاع "مارك إسبير" أمس في جلسة الاستماع في مجلس النواب.وقال "بايرن" إن الولايات المتحدة تأخذ الخطاب الكوري الشمالي على محمل الجد، وتضع الدفاعات المناسبة لمواجهة هذا التهديد مع كوريا الجنوبية.