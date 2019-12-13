الولايات المتحدة تحذر كوريا الشمالية من سوء التصرف

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حذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا "ديفيد ستيلويل" كوريا الشمالية من القيام بأي أعمال "غير حكيمة"، وسط المخاوف المتزايدة بشأن حدوث استفزازات نووية أو صاروخية بعيدة المدى من قبل النظام.وجاءت تصريحات "ستيلويل" بعد خطاب ألقاه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، عندما سُئل عن احتمالية إجراء كوريا الشمالية لتجربة صاروخية عابرة للقارات وعقوبات الأمم المتحدة.وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس الأمريكي يريد العمل مع كوريا الشمالية والمساعدة في بنائها، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بالمزيد من "هذا السلوك السيئ المؤسف".ولدى سؤاله عن الطريقة التي ستتصرف بها الولايات المتحدة إذا رفضت الصين وروسيا فرض عقوبات على بيونغ يانغ، قال إن كوريا الشمالية النووية ليست أمرًا تريده أي دولة، وإن القائمة الطويلة من قرارات مجلس الأمن الدولي تؤكد ذلك.