استمرار النشاط في محطة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية

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قال موقع "38 شمالًا" الأمريكي المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية إنه يبدو أن هناك نشاطًا مستمرًا في محطة "سوهيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية، في أعقاب ما وصفته بيونغ يانغ بأنه "اختبار مهم للغاية" في نهاية الأسبوع.وقال الموقع أمس الخميس إن صور الأقمار الصناعية تظهر شاحنة بطول 10 أمتار بجوار مستودع للوقود، مضيفًا أنها قد تكون هي نفس الشاحنة المرصودة سابقًا ولكن في موقع مختلف.وقال أيضًا إن الصور تظهر رافعة محتملة بالقرب من الشاحنة، ولكن من الصعب إجراء تقييم نهائي بسبب قلة جودة الصور.كما ذكر أنه يمكن رؤية مركبة أخرى في منشأة التتبع والمراقبة غرب منصة الاختبارات.وبينما لم يقدم الموقع تحليلًا لهذه النتائج، فإن النشاط الظاهر يرفع المخاوف العالمية من إجراء تجربة باليستية أو نووية في المستقبل.