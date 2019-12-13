كوريا الجنوبية وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

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اتفق رئيسا الدفاع في كوريا الجنوبية وإندونيسيا أمس الخميس على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك المشروع المشترك لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي.وأجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو" ونظيره الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" محادثات في جاكرتا لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون والتبادل في التعليم العسكري وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.كما التقى الوزير الكوري مع الوزير الإندونيسي المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية "محفوظ محمد"، ورئيس المشروع المشترك لتطوير الطائرات المقاتلة، وشدد على أهمية المشروع.وأعربت الوزارة عن أملها في استمرار دعم إندونيسيا لسياسة سيول الجنوبية الجديدة وعملية السلام في المنطقة، وأن تشهد الدولتان المزيد من التطوير في التعاون الدفاعي الثنائي.