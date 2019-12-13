تراجع مؤشر أسعار الصادرات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

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تراجع مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي، ووفقًا لبيانات بنك كوريا اليوم الجمعة فقد سجل مؤشر أسعار الصادرات محسوبًا بعملة الوون الكورية 97.11 نقطة في شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 1.8% عن الشهر السابق.وعلى أساس سنوي، بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر 6.2%، وهو الشهر السادس على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر على أساس سنوي.وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى ارتفاع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار صادرات أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات بمقدار 1.7% على أساس شهري.وانخفض مؤشر أسعار الواردات أيضًا بنسبة 1% على أساس شهري ليسجل 107.1 نقطة في نوفمبر، على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار النفط الخام. ويمثل هذا المستوى انخفاضًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي.