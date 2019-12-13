كوريا تشارك في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز

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قررت الحكومة الكورية المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز على مراحل.جاء هذا القرار في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي عقد أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ".وقال مكتب الرئاسة الكورية إنه تم في هذا الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بسبل حماية المواطنين الكوريين والسفن الكورية في المياه القريبة من مضيق هرمز، والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري.وقال مسؤول في حكومة سيول إن الحكومة اتخذت قرارا بالمشاركة في تلك الجهود على مراحل بناء على طلب تلقته من الولايات المتحدة.وضمن المرحلة الأولى من تلك المهمة، ستقوم الحكومة بإيفاد ضابط إلى مركز قيادة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في منطقة الخليج.وقد تم افتتاح مركز هذه القيادة في قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي الواقعة في البحرين في شهر نوفمبر الماضي.كما قررت الحكومة عدم إرسال وحدة "تشونغ هيه" البحرية إلى مضيق هرمز.ويضم التحالف بجانب الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.