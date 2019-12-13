تقرير أمني يشير إلى احتمال طول أمد الجمود في العلاقات بين الكوريتين

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أشار تقرير صادر عن معهد الأبحاث الإستراتيجية للأمن الوطني التابع لوكالة المخابرات الوطنية اليوم الجمعة إلى أن حالة الجمود في العلاقات بين الكوريتين قد يطول أمدها، نظرا لأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يمسك بزمام المبادرة في إطالة حالة الجمود.كما أرجع التقرير السبب في جمود العلاقات بين الكوريتين إلى المفاوضات النووية الثنائية المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وخيبة الأمل التي تشعر بها بيونغ يانغ بشأن دور الوساطة الذي تلعبه كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدم التزام سيول بما تم التوصل إليه من اتفاق بين الكوريتين.وقال التقرير إن كوريا الشمالية قد ألمحت في طلبها من كوريا الجنوبية بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية من منتجع جبل كوم كانغ السياحي، إلى احتمال أن تنفذ مشروعات التنمية الاقتصادية اعتمادا على قدراتها الذاتية، بدلا من الاعتماد على مشروعات التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب.وأضاف أنه سيكون من الصعب استئناف التبادل الاقتصادي بين الكوريين إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.