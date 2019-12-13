رصد طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

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مع تزايد عمليات التحليق التي تنفذها طائرات استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية، حلقت من جديد طائرة استطلاع بحرية أمريكية من طراز "بي - 3 سي"، في أجواء المنطقة.وقال موقع" إيركرافت سبوت" المتخصص في رصد الملاحة المدنية إن طائرة الاستطلاع البحري "بي - 3 سي" نفذت مهمتها فوق شبه الجزيرة الكورية، دون أن يكشف عن التفاصيل المتعلقة بموعد تحليقها.وتعد طائرة "بي - 3 سي" الاستطلاعية، طائرة مراقبة دورية ومضادة للغواصات.كما قال الموقع إن طائرة استطلاع أخرى من طراز "آر سي - 135 إس" تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الجمعة بعد إقلاعها من قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في اليابان.وظلت الولايات المتحدة تحلق بطائراتها الاستطلاعية المتطورة فوق شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إجراء بيونغ يانغ اختبارا مهما في منطقة دونغ تشانغ ري" يوم السابع من ديسمبر الجاري.