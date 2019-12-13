سام سونغ للإلكترونيات تستثمر 8 مليارات دولار إضافية في مصنعها في الصين

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أوضحت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات أنها ستستثمر 8 مليارات دولار إضافية في مصنعها لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة شيان بمحافظة سايشي الصينية.وذكرت الدوائر الصناعية ووسائل الإعلام الصينية أمس الخميس أن نائب رئيس شركة "سام سونغ" قد اجتمع مع عدد من المسؤولين الصينيين، بمن فيهم سكرتير لجنة بلدية شيان، وأبلغهم بأن المرحلة الثانية من الاستثمارات في مصنع الشركة في شيان والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، قد بدأ تنفيذها.وكان رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" قد قام بزيارة لمصنع شيان لشركة "سام سونغ" في شهر أكتوبر الماضي، وقال إنه سيتم استثمار إجمالي 15 مليار دولار في المصنع.وقد كشفت "سام سونغ" عام 2017 عن خطتها لاستثمار 7 مليارات دولار في مصنعها الثاني في مدينة شيان خلال السنوات الثلاث القادمة.وسيتم تخصيص 8 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في بناء المرحلة الثانية من مصنع شيان الذي سينتهي العمل في بنائه في النصف الثاني من عام 2021.