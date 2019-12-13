سون هونغ مين أفضل نجم رياضي لهذا العام

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فاز لاعب كرة القدم الكوري "سون هونغ مين" نجم توتنهام الإنجليزي بلقب "أفضل نجم رياضي لهذا العام"، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1700 من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 13 عاما خلال الفترة من يوم الثامن وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.وحصل اللاعب "سون" على تأييد 82% من المشاركين، محتلا بذلك المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي.وانضم اللاعب "سون" إلى فريق توتنهام الإنجليزي في شهر أغسطس عام 2015، حيث لعب دورا بارزا في وصول توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه مع ليفربول الإنجليزي بهدفين دون مقابل.