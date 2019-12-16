كوريا والصين واليابان توافق على التعاون في مجال الصحة والأمراض المعدية

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وافقت كوريا الجنوبية والصين واليابان على تبادل شبكات المعلومات والتوزيع الخاصة باللقاحات في حالة تفشي الأمراض المعدية.وقالت وزارة الصحة والرفاهية الكورية أمس الأحد إن الدول الثلاث توصلت إلى هذا الاتفاق في اجتماع وزراء الصحة الثلاثي الذي عقد في سيول يوميْ السبت والأحد.وخلال الاجتماع، اعتمد الوزراء بيانًا مشتركًا تعهدوا فيه بالتعاون الوثيق بين الدول الثلاث في تعزيز التغطية الصحية الشاملة، ومعالجة الأمراض المعدية، والسعي لتحقيق أوضاع أكثر نشاطا وصحة لمواطني دولهم من كبار السن.وفي البيان، تعهدت الدول الثلاث أيضا بتقديم خدمات طبية متنوعة منخفضة التكلفة من خلال تبادل الممارسات الجيدة المتمثلة في الاستخدام الفعال لبيانات الصحة الشخصية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات الضخمة.كما أكدت دول شمال شرق آسيا الثلاث على أهمية التواصل السريع وتبادل المعلومات خلال حالات الأزمات، ورصد التهديدات الصحية الإقليمية، وتعزيز القدرات على مواجهة التهديدات الناجمة عن الأمراض المعدية.