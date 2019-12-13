اجتماعات لكبار الدبلوماسيين من كوريا والصين واليابان قبيل القمة الثلاثية

اجتمع مسؤولون دبلوماسيون كبار من كوريا الجنوبية والصين واليابان، في مدينة "تشينغ دو" في جنوب غرب الصين يوم الجمعة الماضي، من أجل التحضير للقمة المرتقبة بين دول شمال شرق آسيا الثلاث، في وقت لاحق من هذا الشهر.وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الأحد إن نائب وزير الخارجية الكوري "كيم كون" ونائب وزير الخارجية الصيني "لوه تشاو هو" ونائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري" قد تبادلوا الآراء حول الاستعدادات للقمة القادمة.وأوضحت الوزارة أن الدول الثلاث أكدت خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الوثيق فيما بينها. وأضافت أن الأطراف الثلاثة اتفقت ايضا على الحفاظ على التعاون الثلاثي الوثيق واتخاذ الاستعدادات لضمان انعقاد قمة ثلاثية مثمرة وناجحة.ويذكر أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قمة ثلاثية في "تشينغ دو" يوم 24 ديسمبر لمناقشة التعاون بين الدول الثلاث في مختلف القضايا.