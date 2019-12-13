الحزب الحاكم يسعى للتصديق البرلماني على مشروعات قوانين المسار السريع

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من المتوقع أن يدعو الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى عقد جلسة برلمانية عامة اليوم الاثنين من أجل تمرير مشروعات القوانين على المسار السريع، المثيرة للجدل، حول إصلاح نظام الانتخابات وإصلاح القضاء، وسط احتجاجات عنيفة من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي.وفي تصريحات أدلى بها أمس الأحد للصحفيين، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إين يونغ" إن حزبه سيبقي الباب مفتوحاً للحوار مع الحزب المعارض، لكنه لا يسعه إلا أن يتخذ قرارا ويستعد للمصادقة على مشروعات قوانين الإصلاح.وانتقد "لي" بشدة "هوانغ كيو آن" رئيس حزب "كوريا الحرة"، بسبب تعهده بالقتال ضد التكتل الحاكم وعرقلة التصديق على مشروعات القوانين، وقال إن حزب المعارضة بقيادة "هوانغ" قد جمد أعمال البرلمان وأعاق الحوار والمفاوضات.وأشار "لي" أيضا إلى أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة تعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروعات القوانين على المسار السريع، وتعهد بضمان طرح مشروعات القوانين للتصويت في جلسة عامة للبرلمان اليوم الاثنين.