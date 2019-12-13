تراجع الصادرات الكورية بنسبة 14.4% الشهر الماضي

Photo : KBS News

شهدت الصادرات الكورية في شهر نوفمبر الماضي تراجعا فاق نسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجل الميزان التجاري فائضا للشهر الرابع والتسعين على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية في نوفمبر 44.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 14.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم الواردات فبلغ 40.7 مليار دولار، بتراجع قدره 13%، مسجلا بذلك فائضا في الميزان التجاري تقدر قيمته بنسبة 3.3%.وحسب بنود التصدير، شهدت صادرات الأدوات الإلكترونية المنزلية زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي بنسبة 4.4% ، فيما شهدت صادرات السيارات زيادة بنسبة 0.4%.أما صادرات أشباه الموصلات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 30.9% وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، كما تراجعت صادرات أجهزة الكريستال السائل بنسبة 52.2%، والمنتجات النفطية بنسبة 12.2%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 4.6%، والسفن بنسبة 63%.وشهدت الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.3%، فيما انخفضت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة بنسبة 8.3%، واليابان بنسبة 11%، والصين بنسبة 12.3%.