كوريا التاسعة والعشرون في العالم من حيث الأمن الغذائي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة والعشرين عالميا من بين 113 دولة، بحصولها على 73.6 نقطة في مؤشر الأمن الغذائي الذي كشفت عنه مؤسسة "إكونوميست إنتليجنس ينيت" الاقتصادية.ويشير مصطلح الأمن الغذائي إلى توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلا أو انقطاعه، بفعل عدة عوامل تعتبر خطيرة.واحتلت ستغافورة المرتبة الأولى، وتلتها كل من إيرلاندا والولايات المتحدة.كما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية والستين، من حيث مدى التعرض لتأثيرات التغير المناخي، ومستوى تلوث الموارد الطبيعية، وهما عاملان يمكنهما التأثير على الأمن الغذائي.