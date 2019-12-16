الحزب الحاكم يقول إنه لن يسعى لمراجعة مشروع قانون إصلاح الانتخابات

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فشلت الأحزاب السياسية الكورية يوم أمس الأحد في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التصديق على مشروعات قوانين الإصلاح المثيرة للجدل، وهو ما يشير إلى احتمال إقرار مشروعات القوانين، اليوم الاثنين. وفي مواجهة انتقادات شديدة واحتجاج من قبل حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، سعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى إبرام اتفاق نهائي بشأن التصديق على مشروعات قوانين الإصلاح الانتخابي والقضائي على المسار السريع، مع أحزاب المعارضة باستثناء حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي. وأعلن الحزب الحاكم أمس أن هذه الجهود، التي تضم أيضًا مجموعة من النواب في تكتل يُسمى بـ"أربعة زائد واحد"، قد فشلت في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وقال كبير المتحدثين باسم الحزب الحاكم "هونغ إيك بيو" بعد اجتماع مع قادة الأحزاب، إن الحزب الديمقراطي لن يضغط من أجل وضع خطط منقحة أو متفاوض عليها بشأن مشروع قانون الانتخابات. وأضاف "هونغ" أن الحزب الحاكم سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع حزب "كوريا الحرة" وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، بالإضافة إلى تكتل "أربعة زائد واحد"، اليوم الاثنين. ويخطط الحزب الحاكم لطرح مشروع قانون الانتخابات بشكله الأصلي في جلسة برلمانية عامة إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة. وانتقد الحزب الحاكم أيضا معارضة حزب "كوريا الحرة" المستمرة لمشروعات القوانين الإصلاحية، خاصة المظاهرة التي نظمها الحزب المعارض في الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي.