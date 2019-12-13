سناتور أمريكي يحذر كوريا الشمالية من إجراء اختبارات صاروخية أو نووية

Photo : YONHAP News

حذر السناتور الأمريكي "ليندسي غراهام" كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب صاروخية عابرة للقارات أو نووية، وقال إن ذلك سيؤدي إلى "تدمير فرصتها الأخيرة للحصول على اتفاق مربح للجانبين مع الرئيس دونالد ترامب". وأدلى "غراهام"، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهو حليف مقرب من "ترامب"، بهذه التصريحات لصحيفة "ذا هيل" السياسية، ونُشرت أمس الأحد، حيث قال أيضا إن أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية سوف تضع بيونغ يانغ في مسار تصادم مع الولايات المتحدة.وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بتطوير قدراتها العسكرية لضرب الأراضي الأمريكية بسلاح نووي، محذرا من أنه إذا مضت بيونغ يانغ قدما على هذا الطريق، فإنها بذلك "تحرق الجسور المتاحة لها".وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أول من أمس السبت عن أنها أجرت التجربة الصاروخية الثانية في غضون أسبوع، في موقع "سوهيه" لإطلاق الأقمار الفضائية.