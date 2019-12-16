الرئيس مون يجتمع مع المبعوث النووي الأمريكي اليوم الاثنين

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من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين "ستيفن بيغون"، اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية.وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن "بيغون" يعتزم إجراء زيارة ودية إلى مكتب الرئيس "مون" في الساعة 11 صباحًا، وسوف تكون هذه أول زيارة له من هذا النوع منذ سبتمبر من العام الماضي قبيل وقت قصير من عقد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الكوري مع المبعوث الأمريكى سبل إعادة كوريا الشمالية الى المحادثات، وسط التوتر الحالي بسبب التجارب الصاروخية المتتالية التي أجرتها بيونغ يانغ هذا الشهر.وكان "بيغون" قد وصل إلى سيول أمس، ويعتزم الاجتماع بالنائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو سي يونغ"، وأيضا مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" اليوم الاثنين، قبيل اجتماعه مع الرئيس "مون". وبعد محادثاته مع "لي"، يعتزم "بيغون" إصدار بيان قصير قد يتضمن رسالة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدعو فيها كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن ارتكاب أعمال استفزازية.