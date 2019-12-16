حرب أعصاب بين مسؤول كبير والنيابة العامة بسبب اتهامات بالرشوة

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تتصاعد حرب أعصاب بين المكتب الرئاسي والنيابة العامة بسبب المزاعم القائلة بأن المكتب الرئاسي قد يكون متورطًا في قضية رشوة.وأصدر المكتب الرئاسي يوم أمس الأحد بيانًا مكتوبًا رفض فيه تلك الادعاءات التي قدمتها النيابة العامة يوم الجمعة، بأن المكتب الرئاسي كان على دراية بمعظم مزاعم الرشوة المحيطة بنائب عمدة مدينة "بوسان" السابق "يو جيه سو".وفي هذا السياق، شدد مساعد الرئيس للاتصالات العامة "يون دو هان" مجددا على موقف المكتب الرئاسي بأن فريقه الخاص للتفتيش قد تصرف بناء على المعلومات التي توصل إليها، وأن ما أعلنته النيابة العامة ليس هو النتيجة النهائية للتحقيقات. وأضاف "يون" أن الفريق كان محدودا قانونيا لأنه لا يتمتع بسلطة إجراء التحقيقات.ومن جانبها، ردت النيابة العامة على تصريحات المكتب الرئاسي فورا، حيث قال مسؤول في مكتب المدعي العام الأعلى إن النيابة تقوم بالتحقيقات وفقًا للإجراءات، وسوف تمضي قدمًا وفقًا للأدلة. وأضاف المسؤول أن المكتب الرئاسي سيوافق على موقفها بمجرد رؤيته لنتائج التحقيقات.