استجواب عمدة أولسان السابق لليوم الثاني في التحقيقات بشأن الانتخابات

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سيتم استجواب رئيس بلدية أولسان السابق "كيم كي هيون"، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول التدخل المزعوم من قبل المكتب الرئاسي في انتخابات بلدية المدينة التي أجريت في العام الماضي.ويخطط مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية لاستدعاء العمدة السابق للمدينة التي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد، كشاهد صباح اليوم الاثنين، بعد استجوابه لمدة سبع ساعات تقريبًا من الساعة 2:30 من مساء اليوم السابق.وقد شغل "كيم"، الذي ينتمي إلى حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، منصب رئيس بلدية أولسان لمدة أربع سنوات، لكنه خسر في محاولة إعادة انتخابه في يونيو 2018 لصالح "سونغ تشول هو"، عضو الحزب الديمقراطي الحاكم وأحد المقربين من الرئيس "مون جيه إين". ويقول "كيم" إنه خسر بسبب تدخل من قبل المكتب الرئاسي.وقد وجهت النيابة العامة أسئلة أمس الأحد إلى "كيم" عما إذا كان نائب عمدة أولسان "سونغ بيونغ كي" قد قدم معلومات إلى المكتب الرئاسي حول مزاعم الرشوة التي شملت مساعدين كانوا يعملون لدى "كيم".