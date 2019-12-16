اجتماع بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان في إسبانيا

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان اجتماعًا قصيرًا يوم أمس الأحد ناقشا فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القيود التجارية التي فرضتها طوكيو على سيول.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين، التقت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الياباني "توشيميتسو موتيغي" لمدة عشر دقائق على هامش الاجتماع الآسيوي الأوربي الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد.ومن جانبها أعربت "كانغ" عن ترحيب كوريا بانعقاد محادثات مراقبة الصادرات مع اليابان في طوكيو اليوم، وقالت إن هذه المحادثات يجب أن تؤدي إلى نهاية سريعة لقيود التصدير اليابانية. كما اتفقت "كانغ" و"موتيغى" على ضرورة أن تتواصل السلطات الدبلوماسية في البلدين بشكل وثيق فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية.وعلاوة على ذلك، اتفق الوزيران على مواصلة الترتيب لعقد قمة بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على هامش القمة المرتقبة بين دول شمال شرق آسيا الثلاث، كوريا والصين واليابان، والتي ستعقد يوم 24 ديسمبر في الصين.ويذكر أن كلا من الجانبين الكوري والياباني قد سعيا إلى عقد اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين في مدريد، لكنهما لم يتمكنا من تنسيق موعد لمثل هذا الاجتماع.