مسؤول أمريكي يعرض اقتراحا على كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات

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اجتمع الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" اليوم الاثنين مع نائب وزير الخارجية الكوري "تشو سيه يونغ"، ونظيره الكوري "لي دوهون".وفي ختام اجتماعه مع "لي" عقد "بيغون" مؤتمرا صحفيا مشتركا، عرض فيه اقتراحا على بيونغ يانغ لإجراء مفاوضات، وقال "نحن هنا وتعرف كوريا الشمالية كيفية الاتصال بنا".وفيما يخص المهلة التي حددها الشمال لواشنطن لإظهار مرونة بشأن المفاوضات النووية حتى نهاية هذا العام، أكد "بيغون" أن الولايات المتحدة لا تملك مهلة بل تملك هدفا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأضاف أن المفاوضات لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لم تحقق التقدم الذي كان متوقعا لها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدفها.وقام المسؤول الأمريكي "بيغون" بزيارة للرئيس الكوري "مون جيه إين" في مقر الرئاسة.وتم في هذا اللقاء تبادل الآراء حول استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، وسبل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وكان "بيغون" قد وصل إلى سيول أمس الأحد في زيارة تستغرق 3 أيام، قبل أسبوعين فقط من انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية.