زيادة التوظيف في كوريا بأكثر من 280 ألفا منذ بداية هذا العام

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شهد عدد التوظيف في كوريا الجنوبية زيادة بمقدار 281 ألفا خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، أي ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، تركزت الزيادة على الفئة التي تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث زاد عدد التوظيف لفائدة هذه الفئة ب367 ألف شخص خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد التوظيف لفئتي الثلاثينات والأربعينات من العمر، فقد انخفض بمقدار 58 ألفا و165 ألفا على التوالي.وبهذا، بلغ معدل التوظيف لفئة الثلاثينات من العمر 78.6%، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ هذا المعدل لفئة الأربعينيات من العمر 78.4%، بانخفاض قدره 1.1% مقارنة بالعام الماضي.