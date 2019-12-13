أول محادثات تجارية على مستوى المدراء بين سيول وطوكيو منذ 3 سنوات ونصف

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عقدت اليوم الاثنين في طوكيو محادثات تجارية على مستوى المدراء بين كوريا الجنوبية واليابان، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف.وترأس الجانب الكوري المكون من 8 أعضاء مدير السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة "لي هو يون"، فيما مثل الجانب الياباني المكون من 8 أعضاء أيضا مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد والصناعة.وتم خلال محادثات اليوم تناول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي للتحكم في التكنولوجيا الحساسة، ونظام التحكم في التصدير للبلدين وإدارته المستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية رفع القيود التجارية التي فرضتها طوكيو على صادراتها لكوريا الجنوبية.وكانت كوريا واليابان قد عقدتا اجتماعات تحضريية للمحادثات التجارية على مستوى المدراء يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في سيول، ويوم الرابع من ديسمبر الجاري في فيينا بالنمسا.ومن المقرر عقد محادثات القمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر في مدينة "تشينغ تاو" بالصين.