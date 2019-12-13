كوريا تقدم مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي لصالح فلسطين

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قدمت الحكومة الكورية مساهمة مالية بلغت 500 ألف دولار لبرنامج الأغذية العالمي لتخصيصها في دعم الفئات الأشد فقرا من الفلسطينيين.وقال ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين أمس الأحد إنه سيتم تقديم هذه المساعدات الغذائية الإنسانية من خلال القسائم الإلكترونية التي تستخدمها الأسر لشراء الأغذية من المتاجر الموجودة في أحيائهم، مشيرا إلى أنها ستساعد على إنعاش الاقتصاد في فلسطين.ووفقا لما ذكره برنامج الأغذية العالمي، سيستفيد أكثر من 38 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من هذه المساعدة.وكانت حكومة سيول قد قامت بإنشاء مكتب التمثيل الكوري في رام الله بفلسطين عام 2005.