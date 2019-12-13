اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والإماراتي في سيول

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اجتمع وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" اليوم الاثنين في سيول مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي "محمد بن أحمد البواردي".وقدم الوزير الكوري "تشونغ" شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، مطالبا الجانب الإماراتي بدعم هذه الجهود.ومن جانبه، أكد الوزير الإماراتي "البواردي" أن الإمارات العربية المتحدة ستستمر في دعم الجهود الكورية، وطالب الجانب الكوري بإيلاء اهتمامه المستمر من أجل إيجاد حل سلمي لقضية الشرق الأوسط.وأشاد الوزيران بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية، واتفقا على المزيد من تنمية التعاون والتبادل المشترك بين البلدين.