مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ينتهي بعدد قليل من الإنجازات

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اختتم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ للعام 2019 بالتوصل إلى اتفاقيات قليلة حول القضايا الخلافية.ووفقا لوزارة البيئة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، وافقت حوالي 200 دولة حضرت المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد على استئناف مناقشاتها حول القواعد المتعلقة بكيفية تنفيذ أسواق الكربون في العام القادم.وقد استهدف مؤتمر مدريد في البداية استكمال المناقشات حول 17 قاعدة لتنفيذ أسواق الكربون التي دعا إليها اتفاق باريس للمناخ، لكّن المشاركين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول تلك القواعد، على الرغم من تمديد المؤتمر أعماله لمدة يومين.وسوف يكون موضوع أسواق الكربون وغيرها من القضايا الخلافية على جدول أعمال المؤتمر القادم المقرر عقده في مدينة "غلاسكو" في اسكتلندا في شهر نوفمبر من العام القادم.