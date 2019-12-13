قاضٍ سابق يواجه عقوبة السجن بسبب اتهامات بسوء استخدام السلطة

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طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا على قاضٍ سابق بتهمة إساءة استخدام السلطة القضائية في أثناء إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وطلب ممثلو الادعاء من المحكمة أمس الاثنين إصدار حكم بالسجن على "يو هيه يونغ"، كبير الباحثين القضائيين سابقا في المحكمة العليا.وقال الادعاء إن "يو" سرب تفاصيل سرية من إحدى المحاكمات وحاول تسليمها إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك إدارة الرئيسة "بارك" آنذاك، وبذلك يكون قد خان ثقة الشعب في القضاء.كما أشارت النيابة العامة إلى أن "يو" دمر أيضا عدة أدلة مهمة في مرات عديدة.ويواجه "يو" أيضا تهمة التواطؤ مع مدير إدارة المحكمة الوطنية السابق "إيم جونغ هيون"، وتوجيه مرؤوسيْهما إلى صياغة تقارير تتعلق ببعض المحاكمات.ومن جانبه نفى "يو" كل هذه الاتهامات.