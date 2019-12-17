سيول تقول إن أولوية الجيش في 2020 هي تقييم قدرات التحالف مع واشنطن

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن الأولوية القصوى للجيش الكوري في العام القادم سوف تتمثل في تقييم القدرات التشغيلية الكاملة لقيادة التحالف بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.وصرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" بذلك في اجتماع عقده أمس الاثنين مع القادة العسكريين الكوريين بهدف تقييم استعداد البلاد لتولي السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة. وقال "جونغ" إن الدفع من أجل نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب يمثل فرصة ثمينة نحو تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية واكتساب القدرة على قيادة العمليات الدفاعية التحالفية مع الولايات المتحدة. وطلب "جونغ" من جميع الفروع والوحدات العسكرية بذل قصارى جهدها للتحضير من أجل تسلم قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الجانب الأمريكي.ويذكر أنه من المقرر أن تمارس القيادة المشتركة مهامها في هذا الشأن في بدايات عام 2022 بعدما تكتمل عملية نقل قيادة العمليات العسكرية من الولايات المتحدة إلى الجانب الكوري، حيث سيتولى قائد عسكري كوري جنوبي برتبة لواء بأربع نجوم منصب القائد الأعلى للقوات الكورية الأمريكية في كوريا، بينما سيتولى قائد عسكري أمريكي، بنفس الرتبة، منصب نائب القائد.