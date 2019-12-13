مشروع قرار صيني روسي لرفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اقترحت الصين وروسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين، لرفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية. وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن مشروع القرار ينص على إعفاء مشروعات السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من عقوبات الأمم المتحدة، ورفع العقوبات عن مشروعات أخرى تؤثر على صادرات كوريا الشمالية، بما في ذلك المأكولات البحرية والمنسوجات.كما يدعو مشروع القرار إلى إلغاء قرار مجلس الأمن الذي ينص على إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين من الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، يرحب مشروع القرار بـ"مواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على جميع المستويات، بهدف إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبناء الثقة المتبادلة وتوحيد الجهود من أجل إقامة سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية بطريقة متزامنة".ويذكر أنه من أجل تخفيف العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، أو رفعها، سيكون من الضروري اعتماد قرار جديد بواسطة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية، هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.