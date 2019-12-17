كوريا واليابان تفشلان في الاتفاق حول حل مشكلة نظام مراقبة الصادرات

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لم تتمكن كوريا الجنوبية واليابان من تسوية الخلافات بينهما أو التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية التي عقدت بين البلدين أمس الاثنين، لكنهما اتفقتا على مواصلة الحوار من أجل حل تلك الخلافات التجارية.جاء ذلك في اجتماع عقده "لي هو هيون" مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، مع نظيره الياباني "يويتشي إيدا" في طوكيو.وكانت تلك أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى بين البلدين الجارين منذ ثلاثة أعوام ونصف. وأوضحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان لها أن الجانبين "تمكنا من توسيع التفاهم المتبادل حول نظام الرقابة على الصادرات لكل منهما". وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على مواصلة الاتصالات والمحادثات للمساهمة في حل القضايا المعلقة، وكذلك تقديم تحديثات حول ما يجب القيام به في نظام الرقابة على الصادرات لكل منهما وتنفيذها. واتفق الجانبان أيضًا على إجراء متابعة اجتماع المتابعة في سيول في أقرب وقت.وتعتبر المحادثات على مستوى مدير العام أول اجتماع تجاري ثنائي منذ أن علقت سيول بشكل مشروط قرار إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان الشهر الماضي. وقالت كوريا الجنوبية في شهر أغسطس إنها ستنسحب من الاتفاقية بعد أن فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد عالية التقنية إلى كوريا في الشهر السابق.