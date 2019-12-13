فيلم الطفيلي يفوز بأربع جوائز في مهرجان خليج سان فرانسيسكو

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استمر الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" في حصد جوائز في أمريكا الشمالية، حيث أعلنت دائرة نقاد السينما في مهرجان منطقة خليج سان فرانسيسكو يوم أمس الاثنين عن الفائزين بجوائز عام 2019، وقامت بتسمية المخرج الكوري "بونغ جون هو" كأفضل مخرج عن فيلم الكوميديا السوداء "الطفيلي"، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو.ويعد هذا آخر إنجاز يحققه الفيلم، الذي حصل يوم أمس الاثنين على أربع جوائز من جمعية نقاد شيكاغو للأفلام، وأُعلن عن ترشحه لجائزة أفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام القادم.