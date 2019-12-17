استجواب وزير العدل السابق في قضية التستر على رشوة

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تم استجواب وزير العدل السابق "تشو كوك" لمدة 12 ساعة يوم أمس الاثنين، بسبب مزاعم بأن المكتب الرئاسي قد تدخل دون مبرر في تحقيقات قضية رشوة تورط فيها نائب سابق لرئيس بلدية "بوسان".وصرح مكتب المدعى العام لمنطقة شرق سيول أمس الاثنين بأنه تم استجواب "تشو" من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9:40 مساءً. وقالت بعض المصادر إن "تشو" قد قضى حوالي 80 دقيقة في مراجعة التقرير الصادر عن النيابة العامة بعد انتهاء جلسة استجوابه.وقال مسؤول في النيابة إن "تشو" قدم شهادة مفصلة نسبياً، وأنه من المحتمل أن يتم استجوابه مرة أخرى في وقت لاحق.وقد تم استدعاء "تشو" مرتين من قبل لاستجوابه بشأن مزاعم غير لائقة تتعلق بأسرته، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاؤه في قضية الرشوة التي يتورط فيها نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو".وقد استجوب وكلاء النيابة "تشو"، الذي شغل منصب رئيس قسم الشؤون المدنية في المكتب الرئاسي من قبل، لسؤاله حول سبب وكيفية تعليق المكتب الرئاسي للتحقيقات في اتهامات الرشوة المحيطة بـ"يو".