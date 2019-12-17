الولايات المتحدة ترفض اقتراح الصين وروسيا بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

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رفضت الولايات المتحدة اقتراحا ورد من الصين وروسيا برفع بعض عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية، وقالت إنه "من السابق لأوانه" النظر في هذه الخطوة.وأدلى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بهذا التعليق بعد أن ذكرت "رويترز" أن الصين وروسيا اقترحتا مشروع قرار للأمم المتحدة لرفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية.وقال المسؤول الأمريكي إنه الآن ليس الوقت المناسب لمجلس الأمن الدولي للنظر في "تخفيف العقوبات"، وأشار إلى أن كوريا الشمالية تهدد بإجراء "استفزازات متصاعدة" وترفض الاجتماع من أجل مناقشة نزع السلاح النووي، بينما تستمر في الحفاظ على برامج أسلحتها للدمار الشامل والصواريخ البالستية وتقوم بتطويرها.وأضاف المسؤول أن الرئيس "دونالد ترامب" لا يزال ملتزماً بتحقيق تقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها واشنطن وبيونغ يانغ في قمة سنغافوره، والمتمثلة في تحسين العلاقات وبناء نظام للسلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية.كما أكد على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالجهود الدبلوماسية من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها.