80 مليون وون متوسط الديون الأسرية في كوريا الجنوبية

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بلغ متوسط الديون الأسرية في كوريا الجنوبية حوالي 80 مليون وون هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط حجم الأصول لكل أسرة 431 مليونا و910 آلاف وون على أساس شهر مارس هذا العام، منها 79.1 مليون وون من الديون، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط الدخل لكل أسرة بلغ 58 مليونا و280 ألف وون، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بالعام الماضي.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في زيادة الديون الأسرية إلى شراء العقارات من خلال الاعتماد على الديون من البنوك.