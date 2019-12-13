كيم جونغ أون يزور قصر الشمس بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاة والده

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لقصر "كوم سو سان"، أي قصر الشمس بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاة والده، وذلك وسط ضغوط أمريكية لاستئناف المفاوضات النووية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن الزعيم "كيم" زار قصر "كوم سو سان" مع أعضاء المكتب الرئاسي للجنة المركزية لحزب العمال، حيث قدم واجب الاحترام لجده "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية ووالده"كيم جونغ إيل"، ووضع إكليلا من الزهور أمام تمثاليهما.وأضافت الوكالة إن الزعيم "كيم" والمسؤولين المرافقين أكدوا عزمهم الالتزام بمسؤوليتهم وواجباتهم في سبيل إكمال الإنجازات الوفية لعقيدة "جوتشيه" القائمة على الاعتماد على الذات، وتقديما لفروض الطاعة والولاء لقيادة الزعيمين السابقين.وفي أثناء هذه الزيارة، لم يذكر الزعيم "كيم" أي شيء يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والمفاوضات النووية بينهما.وقد زار الزعيم "كيم" ضريح "كوم سو سان" منذ عام 2012 ، أي بعد عام من توليه منصبه عام 2011.والجدير بالذكر أن ضريح "كوم سو سان" هو المكان الذي يحفظ فيه رفات الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية.