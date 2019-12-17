بدء التسجيل الأولي للمرشحين في الانتخابات العامة للعام المقبل

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بدأت اليوم الثلاثاء عملية التسجيل الأولي للمرشحين للانتخابات العامة التي ستجري في أبريل القادم، وسط استمرار النزاع بين الأحزاب حول مشروعات قوانين المسار السريع الإصلاحية.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، ستستمر فترة التسجيل حتى 23 مارس، ولا يسمح بالقيام بالحملات الدعائية الكاملة إلا قبل أسبوعين من بدء الانتخابات في 15 أبريل.وقبل فترة الحملة الانتخابية الرسمية سيتم السماح بالحملات على نحو مقيد.ويجوز للمسجلين كمرشحين أوليين فتح المكاتب الانتخابية في الدوائر التي سجلوا فيها ووضع اللافتات في الأماكن العامة.ويجوز لهم أيضًا نشر معلومات الحملات من خلال المكالمات الهاتفية والترويج لتعهداتهم الانتخابية في الدوائر الانتخابية على نطاق محدود.