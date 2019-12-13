تراجع عدد السكان في سن العمل بدءًا من عام 2022

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قدَّرت الحكومة أنَّ عدد السكان في سن العمل في البلاد سيبدأ في التراجع من عام 2022 بهامش واسع وبشكل سنوي، وسط التغييرات السكانية الكبيرة.جاء ذلك في تقرير لوزارة التوظيف والعمل صدر اليوم الثلاثاء.وتوقعت الوزارة أن يواجه العرض والطلب على العمالة قيودا كبيرة، بسبب انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة المجتمع.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية، فإن العدد الجملي للأفراد العاملين الكوريين الجنوبيين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا يتزايد ببطء، في مقابل تراجع العدد الجملي لمن تقل أعمارهم عن 64 عامًا بسرعة، وسط توقعات بتنامي الفجوة بين العددين.ونتيجة لذلك يتوقع التقرير أن يبدأ عدد الأفراد العاملين بين 15 و64 عامًا في التراجع بدءًا من عام 2022، بينما ستبدأ القوى العاملة الكلية في البلاد في الانخفاض بدءًا من عام 2026 بعد أن كانت تسجل نموًا.وقد سجل عدد السكان في سن العمل في البلاد نحو 25.5 مليون نسمة في عام 2018، في ظل توقعات بتراجع هذا الرقم إلى مستوى 24.8 مليون نسمة في عام 2028.وعلى الرغم من أن النمو السكاني العام للبلاد سوف يتباطأ خلال عام 2028، فمن المتوقع أن يزداد معدل النشاط الاقتصادي للسكان في سن العمل بالنظر إلى ارتفاع الطلب على العمالة.وتوقَّع التقرير أن يصل معدل النشاط الاقتصادي إلى 72.6% في عام 2028، وهو أعلى من نسبة 69.3% التي سجلها الرقم العام الماضي.