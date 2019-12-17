38 شمالًا: رصد نشاط ما بعد المحرك في منشأة سوهيه

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رجح موقع 38 شمالًا الأمريكي المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية وجود نشاط في محطة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية في الشمال، مما يشير إلى بداية تجديد مرحلة ما بعد الاختبار في منصة الاختبار في محرك الموقع.ونشر الموقع التقييم أمس الاثنين نقلًا عن صور فضائية جديدة للمحطة حيث قارنها بصور اليوم السابق، والتي كشفت عن غطاء قابل للسحب تم إزالته من منصة اختبار المحرك.ووفقًا للموقع، يوفر الغطاء الحماية للمعدات والأفراد أثناء الاستعداد للاختبار، مع إخفائهم عن أقمار التصوير.وأضاف التقرير أن صور الأقمار الصناعية تظهر أدلة على أن اختبارات المحرك قد أجريت على الأرجح في منصة اختبار المحرك العمودي في سوهيه، حيث التقطت الصور الأخيرة، عقب ادعاء الشمال إجراءه اختبارًا "حاسمًا" في المنشأة يوم الجمعة الماضي، وبعد ستة أيام من كشفه عن القيام باختبار مهم في الموقع نفسه.ويقول بعض المراقبين إن كوريا الشمالية قد تسعى لإجراء اختبار صاروخي باليستي عابر للقارات في محاولة للضغط على واشنطن لتغيير موقفها في محادثات نزع السلاح النووي، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ بنهاية العام الجاري.