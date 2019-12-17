الحكومة تواصل السعي لإيصال المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية في عام 2020

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قررت كوريا الجنوبية مواصلة الضغط من أجل إيصال مساعدات الأرز إلى كوريا الشمالية العام المقبل، بعد رفض بيونغ يانغ استلامها في وقت سابق من هذا العام.وقال مسؤول بوزارة التوحيد اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستسعى باستمرار إلى توفير 50 ألف طن من الأرز إلى كوريا الشمالية العام المقبل، عبر برنامج الغذاء العالمي، بالنظر إلى وضع الغذاء في الشمال وموقف البرنامج.وقد تعهدت سيول بتقديم المساعدات في يونيو الماضي والنفقات ذات الصلة كالنقل والتوزيع والرقابة.لكن كوريا الشمالية رفضت قبول المساعدات احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقررت سيول الآن تحويل الأموال المخصصة للمشروع لميزانية العام المقبل، في ضوء احتمال تغير موقف كوريا الشمالية وعلى اعتبار أن مبدأ أن المساعدات الإنسانية يجب ألا يخضع للظروف السياسية.وتعتقد الوزارة أن نقص الغذاء المزمن قد يستمر في الشمال هذا العام أيضًا.