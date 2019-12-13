جولة خامسة من مفاوضات تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الخامسة من المفاوضات المتعلقة بتقاسم تكاليف استضافة نحو 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.وبدأت وفود الجانبين المناقشات في المعهد الكوري لتحليلات الدفاع في سيول اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوعين من لقاء الجانبين السابق في واشنطن.ويرأس الجانب الكوري الجنوبي "جيونغ إيون بو"، بينما يترأس الوفد الأمريكي "جيمس ديهارت".وبالنظر إلى أن الاتفاقية الحالية سوف تنتهي في 31 ديسمبر، فمن المتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو الأخير من نوعه لهذا العام.ومع أن الجانبين يهدفان إلى اختتام المحادثات قبل نهاية العام، فقد يكون ذلك صعبًا بسبب مطالبة الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بتحمل 5 مليارات دولار، وهذا يمثل 5 أضعاف المبلغ الذي وافقت سيول على تقديمه العام الجاري.ونظرًا للتباين الواسع في الآراء، فمن المرجح أن يواصل الجانبان المناقشات خلال العام المقبل.وخلال المحادثات التي تستمر ليومين، من المتوقع أن يشير وفد كوريا الجنوبية إلى موافقة سيول على تغطية تكاليف إزالة التلوث عن أربع قواعد عسكرية أمريكية، وأنها تدرس المشاركة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للدفاع عن مضيق هرمز، وشراء أسلحة أمريكية الصنع.