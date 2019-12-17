مون يرشح تشونغ سي كيون رئيسًا للوزراء

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أعلن الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء ترشيح رئيس الجمعية الوطنية السابق والنائب عن الحزب الحاكم لست دورات "تشونغ سي كيون" رئيسًا جديدًا للوزراء.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين أحد رؤساء الجمعية الوطنية في منصب الرجل الثاني في البلاد.وينظر إلى ترشيح "تشونغ" على أنه خطوة لتكثيف الزخم في شؤون الدولة وللسماح لرئيس الوزراء الحالي "لي ناك يون" بلعب دوره في المعسكر الحاكم قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام المقبل.كما اقترح المكتب الرئاسي ترشيح "كيم جين بيو" وهو أحد كبار رجال الحزب الحاكم، لكنه رفض المنصب بسبب الرفض الواضح من المعسكر الليبرالي.ومن المتوقع أن يقاوم البرلمان اختيار "مون" خوفًا من تولي رئيس سابق للهيئة التشريعية هذا المنصب التنفيذي الرفيع.