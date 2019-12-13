المبعوث الأمريكي يغادر سيول دون رد من كوريا الشمالية على اقتراحه

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لم يتلق كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين "ستيفن بيغون" أي رد من قبل كوريا الشمالية على اقتراحه بالاجتماع مع مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية.وقد استقل "بيغون"، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، طائرة من مطار "كيم بو" الدولي في سيول متوجها إلى اليابان، بعد ظهر أمس الثلاثاء.ورفض "بيغون"، الذي كان برفقة نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون"، الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد تلقى أي رسالة من قبل كوريا الشمالية، أو إذا كان قد قام بتسليم رسالة شخصية إلى بيونغ يانغ.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع "لي" أول من أمس، اقترح المبعوث الأمريكي عقد اجتماع مع بيونغ يانغ، وقال إنه موجود في كوريا الجنوبية وأن كوريا الشمالية تعرف كيف تتصل به.وفي أثناء وجوده في سيول، قام "بيغون" بزيارة إلى الرئيس "مون جيه إين"، كما التقى بنائب وزير الخارجية "تشو سيه يونغ"، ووزير التوحيد "كيم يون تشول".